Опубликованы кадры уничтожения ПВО Украины собственного Bayraktar TB2 над центром Киева

В Сети появилась видеозапись уничтожения украинскими боевиками собственного беспилотного аппарата Bayraktar TB2. В Киеве заявляют, что дрон потерял управление и кружил над городом, что и вынудило его сбить. Однако имеются и другие версии на этот счет.

На записи видно, что беспилотный аппарат был сбит прямо над центром Киева. Он рухнул на один из нежилых четырехэтажных домов и спровоцировал пожар, который, впрочем был быстро ликвидирован.

По мнению ряда экспертов, войска противовоздушной обороны приняли «Байрактар» за российский беспилотник и открыли по нему беспорядочную стрельбу. На кадрах несложно насчитать не менее 10-15 выстрелов систем ПВО, которые били по дрону с разных сторон.



Уже после того, как «Байрактар» был уничтожен, украинские военные придумали басню о потере управления, чтобы не выставлять себя на посмешище перед Западом из-за сбитого собственного беспилотника.

Это лишь одна из версий, но она имеет смысл. Ведь если дрон действительно потерял управление, зачем было сбивать его прямо над центром, подвергая серьезному риску жизнь многих киевлян.