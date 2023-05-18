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В окрестностях Артемовска ВС РФ использовали высокоточные снаряды «Краснополь» для уничтожения украинских позиций, передает портал «Военное обозрение».

На кадрах видно, что боезаряд поражает личный состав армии противника, а также бронетехнику, находящуюся на позициях.

Авторы публикации напоминают, что снаряды «Краснополь» были приняты на вооружение еще в 1995 году. Они обладают дальностью в 25 километров и оснащены системой лазерного наведения.

В настоящий момент ВС РФ используют модернизированную версию «Краснополь-М2» с аэродинамическими рулями, позволяющими управлять боезарядом. Он фактически самостоятельно находит цель, а точность ее поражения обеспечивается лазерным наведением на последнем участке полета.

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