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Подтверждена информация о гибели бывшего футболиста «Химок», «Спартака-2» и «Динамо-2» Александра Каракина в результате ДТП, произошедшего во время гонок на Минском шоссе. ГУ МВД по Московской области сообщило о предварительных обстоятельствах происшествия.

По данным МВД, водитель автомобиля «Ниссан», родившийся в 1991 году, не справился с управлением и в результате столкновения с дорожным ограждением погиб. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области, Татьяна Петрова, подтвердила данную информацию. В настоящее время выясняются обстоятельства происшедшего в Одинцовском городском округе.

Ранее появилась информация о регулярных гонках на Минском шоссе, которые проводились каждый четверг в этом районе. Участники собирались на расположенной рядом АЗС, что приводило к парализации работы сотрудников. В момент аварии в спорткаре находился также оператор, который находится в тяжелом состоянии в больнице.

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