На одной из дорог в зоне проведения специальной военной операции заметили американские боевые машины пехоты Bradley, на броне которых расположились украинские боевики. Портал «Военное дело» предполагает, что Киев осуществляет переброску этих БМП, готовя к контрнаступлению.

Боевые машины уже перекрашены в украинский камуфляж. Их передислокация может указывать на скорое начало контратакующих действий ВСУ. Распутица, которую Киев называл одной из главных причин переноса наступления, на Донбассе закончилась, в регионе установилась сухая погода, а дороги стали пригодными для маневров тяжелой техники.

В Сети появилась видеозапись с БМП Bradley, сделанная, скорее всего, мирными жителями. Где именно снимали видео, установить не удается. Но можно предположить, что это либо Донбасс, либо Запорожская область.