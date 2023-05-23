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В ночное время суток были сняты кадры, демонстрирующие вторжение киевских неонацистов в Белгородскую область. Информацию опубликовал портал «Русская Весна».

Ранее стало известно о проведении военно-психологической операции силами киевского режима, целью которой является распространение паники среди населения России и пропаганда нацистских формирований, власовских сил, которые атаковали российскую территорию.

Удар украинских боевиков можно рассматривать как проведение разведки боем. Но по мнению экспертов, такая тактика не приносит Киеву значимой тактическо-стратегической выгоды. Однако произошедшее позволяет сделать определенные выводы. Возможно, следует скорректировать подход к обороне опасных направлений на границе.

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