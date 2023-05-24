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Командование операцией по уничтожению диверсионной группы в Белгородской области лично осуществлял генерал-полковник Александр Лапин, занимающий пост замкомандующего Объединенной группировкой войск. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он опубликовал фотографию генерала Лапина рядом с уничтоженной бронетехникой диверсантов в каске, полевой форме и бронежилете. Напомним, что бронеавтомобиль американского производства был подбит в ходе операции по поимке вражеской ДРГ.

Напомним, уже известно о ликвидации 70 боевиков, которые проникли на территорию Белгородской области. Контртеррористическая операция длилась всего сутки, за которые противник был уничтожен.

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