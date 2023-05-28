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Массированная атака на пункты размещения боевиков ВСУ в Киеве, Черниговской, Житомирской, Сумской и других областях в ночь на 28 мая стала операцией “Возмездие” за действия нацистов на Брянщине. Напомним, там погибли российские офицеры и этот террористический акт противника не остался без ответа, пишет портал “Русская весна”,

Минувшей ночью российские дроны-камикадзе разрушили несколько зданий у Железного моста в Черниговской области, где жили боевики. Там же они хранили большое количество боеприпасов, что значительно усилило эффект от взрыва и спровоцировало сильнейший пожар.

Военные корреспонденты опубликовали видео последствий этой атаки. Кроме того, они сообщили, что новые записи будут появляться, так как на Украине поражено огромное количество целей. И все заявления о “безупречной работе ПВО”, которые делают представители киевского режима – это только пропаганда.

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