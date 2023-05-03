Киев переносит контрнаступление уже второй месяц, объясняя это плохой погодой и нерасторопностью западных партнеров, медленно поставляющих оружие. Однако главной причиной все же являются грамотные действия ВС РФ, которые наносят разящие удары по таким крупным транспортным узлам, как Павлоград и по другим важным объектам противника.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал изданию «Взгляд», что лучший способ отразить наступление ВСУ – это сорвать его, не дать противнику перейти к атакующим действиям. Сделать это российским ВС позволит успешное решение восьми важных задач.

Среди них – эффективная работа разведки, от которой требуется своевременно выявлять движение вражеских колонн с техникой, вооружением и личным составом, обнаруживать места сосредоточения крупных сил, без которого ВСУ не смогут начать операцию.

Остальные задачи – это уничтожение всех вскрытых разведчиками целей. Важно не дать противнику собрать серьезные силы, сломать его логистику, лишить боеприпасов, топлива, возможности доставлять на передний край продовольствие, перебрасывать личный состав.

Помимо этого, можно и без действий разведки уничтожать основные транспортные артерии, мосты и тоннели, другие объекты инфраструктуры, по которым осуществляется переброска техники на Украину, а затем и на линию соприкосновения.

Важной задачей, по словам аналитика, является также уничтожение командных пунктов и штабов, где, собственно, и разрабатываются планы контрнаступления.