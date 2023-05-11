Ракета Х-55, которая может нести в числе прочих и ядерные боеголовки, обнаружена на прошлой неделе от Быдгоща в Польше. Нашел ее местный житель, который сразу вызвал полицию.

На место выехал и окружной прокурор Гданьска, довольно резво взявшийся за расследование. Однако чуть позже процесс начал тормозить.

Правоохранители выдвинули версию, что речь идет о российской ракете Х-55, которую российский самолет выпустил 16 декабря прошлого года из воздушного пространства Беларуси. Больше никаких предположений никто озвучивать не стал.

Мало того, представители польского Минобороны в интервью с изданием Onet не захотели отвечать на вопросы, каким образом вообще ракета могла войти в защищаемое натовской ПВО воздушное пространство, и какие меры принимаются, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. По мнению журналистов, дело просто замяли, чтобы не раздувать скандал из-за неэффективной работы систем противовоздушной обороны.