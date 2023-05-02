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По информации польского портала Onet со ссылкой на свой источник в армии, ракета, обнаруженная в лесу в окрестностях Быдгоща в центральной Польше, могла быть запущена военным самолетом Воздушно-космических сил России с территории Белоруссии еще несколько месяцев назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам высокопоставленного военного чиновника польской армии, в лесу под Быдгощем была обнаружена ракета, которая, вероятнее всего, была выпущена российским самолетом с территории Белоруссии. Многие факты указывают именно на эту версию, однако стопроцентных доказательств пока нет. Польский Центр воздушных операций несколько месяцев назад наблюдал пролет ракеты над территорией страны, однако в какой-то момент потерял ее из виду, резюмировал польский военный.

Также он добавил, что все детали данного инцидента засекречены и доступ ко всей информации имеют всего лишь несколько человек во всей Польше, поскольку ситуация может привести к «серьезным международным последствиям».

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