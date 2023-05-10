В швейцарском Цюрихе российская певица Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию из-за туристов-провокаторов с Украины. В отеле, где она остановилась, украинцы попытались устроить скандал.

Издание «Московский комсомолец» пишет, что провокаторы задавали певице вопросы о специальной военной операции, а также пытались ее оскорбить. Но Бузова не отреагировала на всех из высказывания. Она ушла от украинских туристов и скрылась в лифте.

Впрочем, провокаторы позже все же опубликовали сделанную в отеле видеозапись. Один из них похвастал, что оскорбил Ольгу Бузову и «поговорил» с ней.

В прошлом году певица посетила Донбасс, где оказывала помощь волонтерам. Именно поэтому Киев внес ее в свой «черный список», в котором фиксируются все россияне и иностранцы, поддерживающие СВО.