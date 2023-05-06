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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась кадрами со своей откровенной фотосессии на Кипре. 37-летняя селебрити надела для этого случая откровенное бикини, демонстрирующее ее фигуру.

После презентации своего нового клипа на композицию «Верни» Бузова улетела за границу. Сначала звезда российского шоу-бизнеса побывала в Барселоне и Риме, а затем отправилась на отдых в Кипр.

Певица надела откровенное бикини и устроила горячую фотоссесию на кипрском пляже. Бузова помимо горячих фото не упустила возможности побаловать своих поклонников и провокационным видео, на котором она, повернувшись спиной к камере, приспустила белую рубашку.

Видеокадры и фотографии артистка опубликовала на своей странице в популярной социальной сети. Фотографию с полуобнаженными ягодицами Бузова подписала: «Мужчины, а это для вас». Вечер певица продолжила в местном ресторане, видеозапись из которого выложила в Сеть. Ольга сообщила, что автором ее пикантных фото является пиар-директор VOICE Никита Мартынов, с которым они путешествуют вместе.

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