Ольга Бузова, исполнительница популярного хита «Мало половин”» является одной из самых востребованных звезд в российском шоу-бизнесе. Ее график наполнен проектами, и она регулярно появляется в новых работах. Однако, несмотря на успехи в карьере, личная жизнь 37-летней телеведущей уже давно находится на паузе. Ольга посещает мероприятия в одиночестве и отправляется в путешествия в компании друзей.

Она подтвердила, что находится в поиске партнера жизни, и в настоящее время ее сердце свободно. Ольга не спешит вступать в интимные отношения с мужчиной. Она предпочитает направить свою энергию на карьеру и личностный рост.

«Последний раз было в 2021 году. Для меня секс не является главным. Любовь — это главное. Все мои партнеры знали, что я верная и преданная. Это необязательно для меня. Я сбрасываю напряжение через бокс, спорт, на концертах», — пояснила Ольга.