Известный предприниматель Олег Дерипаска порекомендовал российским бизнесменам начинать налаживать торговые связи с представителями стран Азии и Латинской Америки, которые «настроены прагматично к налаживанию обоюдовыгодного сотрудничества». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, «трудовая часть из деловых русичей» должна прокладывать себе дорогу в Индонезию, Индию и страны Латинской Америки. Наладить стабильные торговые связи и привлечь новых деловых партнеров будет сложно из-за большого расстояния и региональных особенностей, однако не невозможно. Дерипаска отметил, что намного сложнее «деловым русичам» будет отбиться от «домашнего госкапитализма».

Под своим постом российский предприниматель прикрепил ссылку на статью под названием «Хождение за три моря» о знаменитом российском купце Афанасии Никитине. Данный материал рассказывает о путешествии россиянина в Персию, Индию и на Кавказ.