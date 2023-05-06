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Украинские медиаресурсы сообщили 5 мая о движении колонны западной техники по Одессе по направлению к Приднестровью. Портал «Свободная пресса» отмечает, что именно ПМР может стать одним из направлений контрнаступления ВСУ.

В колонне замечено 17 немецких танков Leopard 2, которые Киев может задействовать одним из двух способов. Первый из них – это основной контрудар, наносимый ВСУ по Приднестровью. В этом случае ВС РФ придется выбирать – пытаться идти на помощь в ПМР либо проигнорировать вторжение украинской армии и продолжать удерживать имеющиеся позиции. В первом случае Киев попробует расставить ловушки в южных регионах.

Второй сценарий, для которого танки Leopard 2 понадобились у границы с Приднестровьем – это отвлекающий маневр. ВСУ сымитируют главный удар по ПМР, но пойдут в наступление в Запорожской области, в Артемовске или под Угледаром.

Киев уже был замечен в подобных психологических операциях – он выводит танки и крупные колонны пехоты на передовую, но никаких действий не предпринимает. Это попытка устрашения, которая, впрочем, не особо пугает оборону ВС РФ.

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