Портал “Русская весна” показал видеозапись, на которой запечатлен Артемовск после полного освобождения. Съемка, по словам военных корреспондентов, велась боевиками ВСУ с высот вокруг города, которые они все еще удерживают.

В городе по-прежнему возникают столбы дыма после взрывов, что говорит о продолжающихся обстрелах со стороны украинских боевиков. Однако сейчас ВС РФ находятся в более выгодном положении. Они надежно прикрыты городскими стенами и могут наносить удары, не опасаясь попадания в результате ответной атаки.

Напомним, что Артемовск был освобожден 20 мая. В настоящий момент осуществляется разминирование и зачистка города. Ранее уже сообщалось о планах по восстановлению населенного пункта.