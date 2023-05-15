Военный обозреватель Алексей Суконкин в своем Telegram-канале прокомментировал серию публикаций в западной прессе, направленных на дискредитацию главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Иностранные издания распространили фейковые материалы, которые якобы разоблачают связи бизнесмена с украинской разведкой. По мнению Суконкина, в данной ситуации можно провести параллель с обстановкой, которая сложилась в России во время Чеченских войн.

«Если в свое время Владимир Владимирович изрядно поднапугал «партнеров» России своей фразой «будет топить в сортире», скорее адресованной тем, кто разжигал войну на Кавказе, то Евгений Викторович сказал ряд более «энергоемких» и многообещающих фраз, касающихся как внешних, так и внутренних врагов российского народа, подкрепив их действиями, подтверждающими серьезность высказанных намерений», – заявил обозреватель.

Суконкин считает, что Запад в сейчас учитывает, что внутри России есть враги народа, которых можно использовать в том числе и против главы ЧВК «Вагнер». Поэтому в СМИ появляются подобные публикации.

«Приход Пригожина к власти в России для Запада настолько нежелателен и опасен, что он становится предметом торга, фактически — новой договорной позицией. Мол, гарантируйте нам, что Пригожин не станет президентом России, и мы готовы будем, например, говорить о снятии санкций. И Западу хорошо, и внутренним врагам вроде спокойнее», – объяснил эксперт.

Как далеко готов зайти Запад в военно-политической борьбе с Россией, покажет время. Но уже сейчас против Пригожина, ставшего важнейшей фигурой СВО, развернута мощная информационная кампания, которая, в том числе, затрагивает и государственные интересы.