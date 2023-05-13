В лесах под Кременной скрываются украинские диверсанты, периодически осуществляющие вылазки с целью «прощупать» оборону ВС РФ, а украинские подразделения пытаются наносить удары по городу дронами-камикадзе и американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Константин Ольшанский рассказал, что в лесах боевикам противника совсем неуютно, так как по ним постоянно отрабатывает российская артиллерия. Также удары по горно-штурмовым подразделениям и диверсионно-разведывательным группам наносят тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», не оставляющие ни малейшего шанса на выживание.

ТОС-1А на Западе называют самым опасным видом неядерного вооружения, так как они в буквальном смысле выжигают живую силу и технику противника, громят его укрепрайоны и командные пункты.

Ольшанский пояснил, что позиции ВСУ под Кременной располагаются в населенных пунктах Терны, Невское и Червоная Дубрава. Киев не намерен отступать от города, так как Кременная располагается между Славянском и Краматорском с одной стороны и Лисичанском с Северодонецком с другой. Это стратегически важная ось обороны, но ВС РФ в данный момент имеют существенный перевес в артиллерии и другом вооружении.