Британский таблоид Daily Star опубликовал историю интимной жизни мужчины, которого природа наделила половым органом маленького размера. В медицине существует такое понятие, как микропенис. Такая патология встречается всего лишь у 2% мужчин среди всего населения человечества. Под данную категорию попадает половой орган половозрелого мужчины, длина которого более чем в два раза меньше среднестатистического размера пениса, который приблизительно равен 9.32 см.

По информации Daily Star, обладатель микропениса, ставший героем издания, рассказал о своей проблеме. Он поделился, что испытывает негативные эмоции от того, что родился с таким недостатком. Однако отметил, что старается заранее рассказать о своей деликатной проблеме девушке перед вступлением в близость. Но, по его словам, не всегда выходит завести подобный разговор заранее. Поэтому он уже неоднократно попадал в неловкие ситуации, находясь за несколько шагов до начала сексуальных утех.

Мужчина признался, что чаще всего данный факт очень разочаровывал его партнерш, поэтому отношения не складывались. Но, по его словам, все, что ему остается – это принять себя.