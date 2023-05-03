Командование ВСУ заявляет о своих успехах на передовой, но на самом деле результаты оставляют желать лучшего. В то же время начальник Российского Генерального штаба, Валерий Герасимов, не раскрывает тактику и планы российских войск, а информация о дислокации ВСУ на передовой часто не соответствует действительности.

Эксперты отмечают, что украинские силы находятся на грани изнурения, в то время как значительные резервы ВС РФ еще не были задействованы на переднем крае. Кроме того, противник уже ослаблен и подвергается регулярным ударам, так что при возможном наступлении свежие российские воинские части смогут легко одержать победу.

В дополнение к нехватке техники и боеприпасов, украинская армия также страдает от недостатка опытных и грамотных военных кадров. Большинство подразделений составляют мобилизованные гражданские лица, которые не имеют должного опыта и подготовки.