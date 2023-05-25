О скрытых деталях и выгодных предложениях расскажет новый финансовый портал

Ежедневно мы пользуемся банковскими услугами, даже не замечая этого. Когда прикладываем пластиковую карту к терминалу оплаты в магазине или в транспорте, происходит финансовая операция. Понятно, что банки не работают себе в убыток. Они созданы, чтобы заработать. Но в то же время им важно привлечь клиентов, предложив выгодные условия. Получается, какой-то парадокс.

Возможность выбора

В мире финансов, если вглядеться, много сложных закономерностей. Портал Финансим готов раскрыть их и объяснить любому простым языком. Правда, разъяснение – не главная функция этого сайта. В первую очередь, это своеобразная витрина банков и МФО. Вы найдете предложения со всей России по следующим разделам:

вклады,

карты,

кредиты,

ипотека,

автокредиты,

займы.

В каждом работает удобный сервис подбора. Вы можете ввести два-три параметра и получить качественную выборку. Но рекомендуем заполнить дополнительные фильтры. Чем больше своих пожеланий вы укажете, тем точнее будет результат.

Практически о каждом продукте, представленном на сайте, можно прочитать обзор. И это будет не рекламная информация, а авторский взгляд с акцентом на важные нюансы, искренние рекомендации и советы.

Определившись с предложением, можно перейти с портала finansim.ru на сайт выбранного банка или МФО. И будьте спокойны, вы попадете на официальную страницу, а не на подделку мошенников. Более того, на портале представлены предложения только от легальных финансовых организаций, включенных в соответствующие реестры Центрального банка России.

Ставка на ставку

Банки стремятся привлечь клиентов величиной процентной ставки. По депозитам она должна быть высокой, а по вкладам – низкой. Правда, иногда финансовые организации идут на ухищрения: указывают привлекательную цифру, которая относится не ко всему вкладу/кредиту, а лишь к части суммы, или срока.

Также иногда максимальная ставка требует выполнения каких-то условий от клиента: например, совершения определенного количества операций по дебетовой карте, оформления страховки и т. д. В идеале стоит искать депозит с высокой процентной ставкой без каких-либо условий.

Сегодня привлекательно выглядят накопительные счета. Их предлагают различные банки, и для новых клиентов процентная ставка может достигать 10% годовых. Главное отличие накопительных счетов от депозитов – максимальная свобода: не оговариваются ни срок, ни размер первоначального взноса, возможны пополнение и снятие средств в любой момент. Правда, банки стараются не акцентировать внимание, если проценты начисляются не на всю сумму, а лишь на минимальный остаток за месяц. Важная особенность состоит еще и в том, что ставка по договору не является фиксированной. Банк может ее менять по своему усмотрению.

Не все бонусы — рубли

Еще одной маркетинговой уловкой банков может быть бонусная программа для держателей пластиковых карт. Смысл в том, что часть потраченных средств возвращается на карту. Здесь важен процент кэшбэка и его, так скажем, валюта. Некоторые банки возвращают не рубли, которые можно свободно потратить, а бонусы, которые можно тратить только в отдельных магазинах, или их надо конвертировать в рубли по отдельному курсу.

В идеале надо искать такую бонусную программу, где за покупки возвращаются реальные рубли. Хорошо, когда клиент может выбрать категории покупок с повышенными бонусами. Не пренебрегайте этой возможностью.

Беспроцентный период, или бесплатный сыр в мышеловке?

Продвигая свои кредитные карты, баки часто говорят о беспроцентном периоде. Порой, проценты за долг не начисляются в течение нескольких месяцев. Такие варианты действительно встречаются, но часто клиентов вводят в заблуждение: проценты действительно не начисляются, но вместо них взимаются различные ежемесячные платежи. Будьте внимательны в этом отношении.

Стремитесь найти такие карты, где деньги за обслуживание не берутся – такие варианты возможны. Хорошо, когда по карте начисляется кэшбек, а на собственные средства еще и процент.

Если вам установили низкий лимит по кредитке – не переживайте. Когда банк увидит, что у вас большой оборот по карте, и вы вовремя возвращаете долги – первоначальное решение, скорее всего, пересмотрят. Но в любом случае во внимание принимается официальный доход клиента, его кредитная история и нынешняя долговая нагрузка.