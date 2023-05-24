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Исследования ученых из Геологической службы США и Университета Род-Айленда свидетельствуют о возможности полного погружения города Нью-Йорка под воду в будущем. По мнению специалистов, основной причиной этого является строительство крупнейших небоскребов на неустойчивом грунте. Однако данная угроза также распространяется на еще 99 крупных городов.

Ученые утверждают, что общий вес сооружений в Нью-Йорке составляет 770 миллионов тонн, и под действием этой массы мегаполис ежегодно погружается в океан на несколько миллиметров. Важно отметить, что любое новое строительство только усугубляет данную ситуацию.

Том Парсонс, руководитель исследования, предупреждает, что каждое новое высотное здание на побережье увеличивает риск оседания и наводнения в будущем.

Ученые также отмечают, что стандартные меры, применяемые для борьбы с возможными наводнениями, неэффективны в текущих условиях.

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