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Власти США изменили своё мнение по поводу атаки беспилотников на Кремль, которая состоялась в начале мая этого года. В Вашингтоне склоняются к тому, что акцию устроила одна из украинских спецслужб. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”.

Ранее среди властей США доминировало мнение, что Москва сама устроила атаку. Это якобы было нужно, чтобы усилить конфликт с Украиной. Сейчас отношение к произошедшему поменялось: в США полагают, что за атакой беспилотников стояло всё же одно из украинских спецподразделений. Но какое именно, не уточняется.

В сообщении NYT подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский не обязательно был осведомлён о планах теракта. Также военные из США, на которых ссылается издание, полагают, что беспилотники запускали из самой Москвы или её окрестностей. При этом организаторы акции пытались добиться “психологического эффекта” – на это указывает небольшой вес взрывчатки, которую несли беспилотники.

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