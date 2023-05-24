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Украинские военные напрямую не участвовали в атаке диверсантов на Белгородскую область. Однако оказывали им поддержку и прикрывали границу. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника – передаёт “Газета.ру”.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области со стороны Украины зашла диверсионная группа. На следующие сутки Минобороны РФ отчиталось, что она разгромлена: уничтожено 70 террористов, а также около десятка единиц боевой техники. NYT сообщает, что во время вторжения военные ВСУ усилили охрану границы, опасаясь контрудара со стороны российских сил. При этом среди диверсантов бойцов украинской армии не было.

Ранее украинские власти уже отрицали свою причастность к диверсионной атаке на приграничный российский регион. В Киеве заявляли, что за вторжением стоят российские граждане из “партизанских отрядов”. В то же время эксперты отмечали, что подобная операция не могла пройти без участия украинских властей. Во всяком случае, они наверняка знали о готовящемся вторжении.

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