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Ситуация в Артемовске совсем не такая радужная, как рассказывает командование ВСУ. РИА Новости со ссылкой на американское издание New York Times приводит впечатления украинских боевиков, которые после возвращения из города не могут спать по ночам.

Они жалуются, что им постоянно снятся российские танки. Каждый метр Бахмута простреливается танковыми и артиллерийскими орудиями, регулярно работает авиация, которая бьет по позициям ВСУ, рассказал командир 24-й мотострелковой бригады.

Кроме того, украинская армия столкнулась с недостатком оружия и боеприпасов. Хваленых американских «Джавелинов» катастрофически мало, поэтому справиться с наступлением ВС РФ почти невозможно.

Напомним, в северо-западной части города штурмовые группы ЧВК «Вагнер» установили контроль над еще одним кварталом, выбив оттуда боевиков. Кроме того, российские десантники отбили контратаку ВСУ, не позволив противнику расширить захваченный плацдарм в окрестностях Артемовска.

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