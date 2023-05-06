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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ, российские инженеры завершили разработку беспилотного летательного аппарата «Бегалет-Мираж» с функцией вертикального взлета и посадки, способный летать на предельной высоте в 8 километров в течение 12 часов.

Как следует из заявления пресс-службы НТИ, разработанный российскими инженерами беспилотник не имеет аналогов на рынке, способных совершать полеты на высоте в 8 километров в течение 12 часов. Взлетный вес российского дрона составляет 75 килограмм, 20 из которых приходятся на полезную нагрузку.

Новый российский БПЛА «Бегалет-Мираж» был разработан специалистами компании «Авиационно-космические разработки «БЕГАК», являющейся участницей рынка НТИ «Аэронет».

Одной из главных задач нового российского беспилотника будет выполнение функций ретранслятора связи. Также новый дрон могут применять российские спасатели во время наводнений, для мониторинга лесных пожаров или происшествий на газопроводах.

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