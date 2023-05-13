В Луганске 13 мая вновь прогремел мощный взрыв, вызванный скорее всего атакой украинских боевиков. В Сети появились фотографии, на которых виден большой столб дыма, поднимающийся над жилым кварталом.

Местные жители сообщают, что взрывная волна нанесла серьезные повреждения крышам и фасадам многоэтажек. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки противника нет, но стоит дождаться появления более подробных данных.

Предполагается, что Киев снова задействовал для удара по Луганску ракету собственного производства «Гром-2». Впрочем, не исключено и использование боезарядов натовского образца.

По уточненной информации, удар пришелся по селу Юбилейное под Луганском. Информация по повторным взрывам в городе не соответствует действительности, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Напомним, что Киев атаковал Луганск вечером 12 мая, нанеся удар по одному из промышленных предприятий города.