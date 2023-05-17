Холдинг “Высокоточные комплексы” (входит в государственную корпорацию “Ростех”) ведёт подготовку для серийного производства модернизированной противотанковой пушки 2С25М. Ожидается, что её поставки в армию начнутся уже в будущем году. Такое развитие событий не исключили представители холдинга, на которых ссылается ТАСС.

Модернизированная самоходная установка оснащена пушкой калибра 125 миллиметров. Утверждается, что по огневой мощи она аналогична танку Т-90. Военная техника в первую очередь предназначается для десантных войск. По сообщению ТАСС, самоходная пушка уже показал высокие ходовые качества во время испытаний, которые прошли в прошлом году.

Экипаж бронемашины составляет 3 человека. Она может наносить удары по неприятелю на расстоянии до 5 километров и передвигаться со скоростью 70 километров в час. Скорость движения по воде составляет 10 километров в час.

По данным, которые приводит ТАСС, сейчас идёт доработка проектной документации, которая в скором времени будет представлена контролирующим органам, после чего может начаться серийное производство новой техники.