ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Холдинг “Высокоточные комплексы” (входит в государственную корпорацию “Ростех”) ведёт подготовку для серийного производства модернизированной противотанковой пушки 2С25М. Ожидается, что её поставки в армию начнутся уже в будущем году. Такое развитие событий не исключили представители холдинга, на которых ссылается ТАСС.

Модернизированная самоходная установка оснащена пушкой калибра 125 миллиметров. Утверждается, что по огневой мощи она аналогична танку Т-90. Военная техника в первую очередь предназначается для десантных войск. По сообщению ТАСС, самоходная пушка уже показал высокие ходовые качества во время испытаний, которые прошли в прошлом году.

Экипаж бронемашины составляет 3 человека. Она может наносить удары по неприятелю на расстоянии до 5 километров и передвигаться со скоростью 70 километров в час. Скорость движения по воде составляет 10 километров в час.

По данным, которые приводит ТАСС, сейчас идёт доработка проектной документации, которая в скором времени будет представлена контролирующим органам, после чего может начаться серийное производство новой техники.

Вам может понравиться

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили квартал «Забольница» в Артёмовске и выдвинулись на помощь ВС РФ в район Клещеевки

Бойцы ЧВК «Вагнер» сумели установить контроль над микрорайоном «Забольница», расположенным в западной части Артемовска. Кроме того, они уже освободили несколько кварталов в «Гнезде», долгое время остававшемся самым крупным и мощным

Захарова назвала Телеграм-канал ЦРУ «удобным инструментом» для отслеживания «завербованных россиян»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое мнение по поводу специального Телеграм-канала, созданного специалистами ЦРУ для вербовки граждан России. По ее словам, представителям правоохранительных органов будет очень удобно использовать

RV: На Северском направлении артиллеристы 4 бригады группировки «Юг» уничтожают позиции ВСУ

4-я бригада группировки войск «Юг» успешно отработала артиллерией по позициям противника на Северском направлении. Портал «Русская весна» опубликовал видеозаписи ударов по ВСУ. Военные корреспонденты отмечают, что вражеские позиции были обнаружены