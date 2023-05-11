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Судостроительный завод «Северная верфь», расположенный в Санкт-Петербурге, передал Военно-морскому флоту Российской Федерации новейший ракетный корвет проекта 20380 «Меркурий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы предприятия.

Капитан первого ранга и председатель комиссии государственной приемки кораблей Виктор Иванов поставил свою подпись под приемным актом государственных испытаний корвета «Меркурий» проекта 20380. После того как приемный акт будет утвержден главнокомандующим Военно-морского флота России Николаем Евменовым, должна быть назначена дата торжественного мероприятия по поднятию флага Военно-морского флота на борту корвета.

Имя «Меркурий» новейший ракетный корвет получил в честь одноименного брига, ставшего символом мастерства и мужества русских моряков, которые 14 мая 1829 года под командованием капитан-лейтенанта Казарского одержали победу над превосходящими в десять раз по количеству палубных орудий двумя турецкими линейными кораблями «Реал-беем» и «Селимие».

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