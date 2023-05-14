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Будущее поколение подводных крейсеров будет оснащаться новым основным вооружением. У ВМФ России появится новая баллистическая ракета. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны РФ, а также в системе ВПК.

В настоящее время конкретных инженерных решений и тактико-технических характеристик у вооружения нет. Сейчас лишь завершается их формирование. Параллельно с этим идёт утверждение необходимых документов. Как только всё это будет завершено, специалисты начнут разработку внешнего облика снаряда, а также его конструкцию. Планируется, что новые ракеты заменят на вооружении “Булаву”.

Предполагается также, что новые подводные лодки в России в будущем будут проектировать исходя из конструкции новой баллистической ракеты. Иными словами разработчики применят концепцию “субмарина для ракеты”.

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