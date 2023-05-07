Иностранное издание Noonpost сообщает, что контрнаступление, запланированное украинским командованием, может стать последним главным сражением между Киевом и Москвой. Автор материала отмечает, что дальнейшая поддержка Киева западным руководством напрямую зависит от успеха будущих контратак ВСУ. Основная цель украинского командования – захват территорий, которые были присоединены к Российской Федерации осенью минувшего года.

Однако, по мнению автора, украинское контрнаступление не способно принести Киеву победу над российской армией. Ведь просочившиеся секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что вооруженные силы Украины пребывают в «плачевном состоянии», ведь многое вооружение и боеприпасы у них уже на исходе.

Noonpos пишет, что ответом ВС России на украинское контрнаступление станут массированные ракетные атаки на инфраструктуру страны, что станет серьезным ударом для украинского руководства.