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Иностранное издание Noonpost сообщает, что контрнаступление, запланированное украинским командованием, может стать последним главным сражением между Киевом и Москвой. Автор материала отмечает, что дальнейшая поддержка Киева западным руководством напрямую зависит от успеха будущих контратак ВСУ. Основная цель украинского командования – захват территорий, которые были присоединены к Российской Федерации осенью минувшего года.

Однако, по мнению автора, украинское контрнаступление не способно принести Киеву победу над российской армией. Ведь просочившиеся секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что вооруженные силы Украины пребывают в «плачевном состоянии», ведь многое вооружение и боеприпасы у них уже на исходе.

Noonpos пишет, что ответом ВС России на украинское контрнаступление станут массированные ракетные атаки на инфраструктуру страны, что станет серьезным ударом для украинского руководства.

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