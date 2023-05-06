Соединенные Штаты постоянно придумывают все новые причины, чтобы не отправлять Украине свои танки «Абрамс». Обозреватели египетского издания NoonPost уверены, что причины всего две – страх Вашингтона перед прямым противостоянием с Россией и опасения, что она быстро уничтожит боевые машины вместе с их репутацией.

Российские ВС имеют в своем распоряжении спутники и грамотную разведку, поэтому они смогут получать информацию о местоположении «Абрамсов» и эффективно уничтожать их противотанковыми комплексами. В Йемене эти танки моментально загорались от иранских ракет, созданных на основе советских ПТУР. У РФ имеются гораздо более продвинутые образцы.

Кроме того, Россия в ходе СВО активно задействует мины, которые вполне могут стать дополнительным оружием для уничтожения «Абрамсов».

Еще один способ – это использование средство радиоэлектронной борьбы и кибератаки, которые помогут выводить из строя сложную электронику «Абрамсов», отмечают авторы статьи.