Украинские ВС в ночь на 26 мая нанесли серию массированных ударов по объектам ВС РФ в тылу. Портал “Русская весна” предполагает, что это явный признак скорого контрнаступления противника.

По словам военных корреспондентов, удары наносились с применением британских ракет Storm Shadow и американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Несколько взрывов зафиксировано в Токмаке, Бердянске и Васильевке Запорожской области, также ПВО РФ сбила ракету над Ростовом. Рано утром в Сети также появились видеозаписи из Краснодара, где после сильного взрыва замечен столб дыма над одним из зданий.

ВСУ действуют в соответствии с американской стратегией, предполагающей нанесение максимального урона российским войскам, нанесением большого количества ударов по военной инфраструктуре в тыловых районах с последующим переходом в контрнаступление.