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В Краматорске и Константиновке поражены пункты временного размещения боевиков так называемой «Гвардии наступления». Они направлены Киевом в ДНР для усиления подразделений, ведущих боевые действия под Артемовском.

В районе Богдановки и Клещеевки ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск и тем самым сделать шаг к «деблокированию» Бахмута. Именно для этой цели в Константиновку и Краматорск направили подкрепление из «Гвардии наступления». Однако добраться к Артемовске оно не успело, пишет портал «Военное обозрение».

Кроме того, артиллерия и авиация нанесли сокрушительные удары по боевикам, появившимся у Маринки, Красногоровки и Гергиевки. В результате были уничтожены 4 минометных расчета, танк, несколько бронемашин и не менее 80 человек личного состава ВСУ.

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