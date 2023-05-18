В Краматорске и Константиновке поражены пункты временного размещения боевиков так называемой «Гвардии наступления». Они направлены Киевом в ДНР для усиления подразделений, ведущих боевые действия под Артемовском.

В районе Богдановки и Клещеевки ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск и тем самым сделать шаг к «деблокированию» Бахмута. Именно для этой цели в Константиновку и Краматорск направили подкрепление из «Гвардии наступления». Однако добраться к Артемовске оно не успело, пишет портал «Военное обозрение».

Кроме того, артиллерия и авиация нанесли сокрушительные удары по боевикам, появившимся у Маринки, Красногоровки и Гергиевки. В результате были уничтожены 4 минометных расчета, танк, несколько бронемашин и не менее 80 человек личного состава ВСУ.