На большей части территории Украины в ночь на 17 мая несколько раз объявлялась воздушная тревога. При этом ВМФ РФ поразил крылатыми ракетами калибр военные цели противника в нескольких регионах, передает «Военное обозрение».

Так, в Николаеве на местах прилетов вспыхнули пожары. Мэр города Александр Сенкевич признал поражение целей, заявлений о том, что «все ракеты сбила ПВО» на этот раз пока не звучало.

По имеющейся информации поражен пункт временного размещения личного состава, который Киев готовит к уже летнему «контрнаступлению».

Подобный объект уничтожен и в Херсоне. Сообщается, что там под удар попало одно из подразделений так называемой «Гвардии наступления», которую еще зимой начало формировать МВД Украины.