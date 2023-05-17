ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На большей части территории Украины в ночь на 17 мая несколько раз объявлялась воздушная тревога. При этом ВМФ РФ поразил крылатыми ракетами калибр военные цели противника в нескольких регионах, передает «Военное обозрение».

Так, в Николаеве на местах прилетов вспыхнули пожары. Мэр города Александр Сенкевич признал поражение целей, заявлений о том, что «все ракеты сбила ПВО» на этот раз пока не звучало.

По имеющейся информации поражен пункт временного размещения личного состава, который Киев готовит к уже летнему «контрнаступлению».

Подобный объект уничтожен и в Херсоне. Сообщается, что там под удар попало одно из подразделений так называемой «Гвардии наступления», которую еще зимой начало формировать МВД Украины.

Вам может понравиться

Секретные склады ВСУ разносят «Калибрами» и ракетами класса «Х»

Киевский режим был уверен, что российские ВС не найдут склады с боеприпасами на Западной Украине, считал их неуязвимыми для ракет, но все вышло иначе. Хватило всего двух ночных атак, чтобы

TopWar: Бойцы ЧВК «Вагнер» устраивают засады на малые колонны техники ВСУ под Артемовском

Бойцы ЧВК «Вагнера» воспользовались тем, что после локальных успехов у Богдановки и Клещеевки ВСК сразу начали пытаться перебрасывать технику и личный состав в Артемовск (Бахмут). «Музыканты» устраивают засады на небольшие

«МК»: Кроме снарядов с ураном под Хмельницким могли взорваться компоненты «грязной бомбы»

Киев занимается ликвидацией взрывов в Тернополе и Хмельницком, причем делает это в полной тишине, не разглашая подробностей. Однако информация о повышенном радиационном фоне в этих городах все же просочилась в