Армада из 14 стратегических бомбардировщиков ВКС России поднялась в небо для нанесения упреждающего удара по тыловым военным объектам украинской армии. О результатах массированного ночного обстрела объектов ВСУ сообщает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников.

В ночь на 1 мая во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, а в черноморском регионе в небо поднялась разведывательная авиация НАТО, включая беспилотники RQ-4B Global Hawk и самолеты P-8A Poseidon.

Массированный ракетный обстрел объектов ВСУ начался с атаки ударных беспилотников, главной целью которых было истощение боезапаса украинских систем ПВО. После чего точно по целям ударили российские ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков.

Сразу после ракетного удара городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал украинскому телеканалу «Суспильный» («Общественный»), что в городе слышны взрывы детонации и видно зарево очень крупного пожара. При этом поспешил добавить, что «химическая опасность для мирного населения отсутствует».

По предварительным данным, в результате ракетного удара были уничтожены железнодорожные станции «Павлоград-I» и «Павлоград-II», используемые для перебрасывания резервов ВСУ в Славянск и Бахмут (ранее Артемовск). Несмотря на угрозы со стороны СБУ с запретом публиковать кадры с места прилета, в Сети уже появились видео и фотоматериалы масштабного пожара. Очевидцы сообщают, что слышны звуки продолжающейся детонации.

Сообщается, что в Павлограде были уничтожены не только ж/д станции, но также и крупный склад с боеприпасами, которые командование ВСУ планировало использовать во время масштабного контрнаступления. Судя по всему, российская разведка продолжает выявлять места хранения техники и боеприпасов украинской армии, чтобы сорвать планы киевского режима на проведение массированного контрнаступления.