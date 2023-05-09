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Последние несколько ночей в большинстве украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы Российской Федерации наносят массированные удары по скоплению живой силы противника, местам хранения бронетехники и складам с боеприпасами.

В ночь на 8 мая по всей линии фронта позиции украинских боевиков подверглись массированному налету российской авиации. Судя по перехватам радиопереговоров противника, на их позициях творился настоящий «ночной ад».

Также воздушная тревога была объявлена в городе Киев, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Черниговской и других областях Украины. Позже сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, а также на левобережье Херсонщины, которая временно находится под контролем украинских боевиков.

По неподтвержденной информации на территории Одесской области был поврежден мост в Затоке и склады ВС Украины, расположенные на аэродроме «Школьный». При этом в ночь на 9 мая российская авиация нанесла ракетный удар по позициям противника в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Сообщается об ударах по местам дислокации живой силы и бронетехники противника для контрнаступления российскими ракетами «Искандер».

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