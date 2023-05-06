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Российские истребители Су-35, МиГ-35 и Су-57 могут «уничтожить контрнаступление ВСУ». РФ имеет тотальное превосходство в воздухе в специальной военной операции, причем до сих пор она его практически не использовала, пишет издание Newsweek.

В своей публикации, перевод которой представлен изданием «Известия», руководитель компании Global Guardian Дейл Бакнер поясняет, что у России в десятки раз больше самолетов, чем у ее противника. Поэтому она может воспользоваться главным своим преимуществом и разрушить все планы Киева на контрнаступление.

ВСУ пойдут в атаку с использованием только что полученной западной техники. При этом они никак не смогут обеспечить должное прикрытие натовских танков и БМП с воздуха, что позволит российским истребителям и бомбардировщикам расстрелять боевые машины словно в тире.

После этого РФ сможет более активно задействовать авиацию для получения превосходства на всех направлениях, поэтому Киеву нужно задуматься над значительным усилением ПВО, чтобы исключить такой сценарий развития событий.

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