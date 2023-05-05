Экс-советник Центрального командования США Майкл Гфеллер и бывший посол Соединенных Штатов в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл на страницах издания Newsweek призвали украинского президента Владимира Зеленского задуматься о переговорах с РФ, пока для этого еще есть время.

Они пояснили, что конфликт, в котором Украина не может победить по умолчанию, не стоит затягивать. Это ни к чему хорошему не приведет. Сейчас украинский народ нуждается в мире, восстановлении экономики страны и безопасности, а не в продолжении совершенно бессмысленных боевых действий.

Аналитики напомнили, что и в Гражданской войне в США и в обеих Мировых войнах победы одерживали те государства, которые имели развитую экономику и промышленность, а также превосходили противника по численности населения. Это закономерность, которая не обойдет стороной и противостояние на Украине.

По мнению авторов, ВСУ не имеет шансов в контрнаступлении, о котором так много говорит. При этом Киев должен понимать, что рано или поздно ему все равно придется идти на переговоры. А провальное контрнаступление сильно ухудшит его позиции. Продолжение конфликта со временем полностью истощит запасы НАТО, а Запад будет обладать гораздо меньшими возможностями для влияния на другие страны.