Издание Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о множестве проблем, ожидающих Украину в процессе использования западных танков. Авторы публикации отметили, что Киеву придется практически заново выстраивать военную логистику для снабжения боевых машин всем необходимым, а также обучать не только танкистов, но и инженеров для сервисного обслуживания и ремонта.

Помимо этого, наличие танков из разных стран потребует от Киева налаживать все вышеперечисленное для каждой модели по отдельности, что создаст дополнительные сложности. В ходе боевых действий потребуется также обеспечить грамотную поддержку техники артиллерией, пехотой и авиацией.

Эксперты прокомментировали начало обучения использованию танков “Абрамс” украинскими военными и отметили, что тренировки проходят по ускоренной программе, поэтому эффективное применение бронетехники остается под большим вопросом. Кроме того, то малое количество машин, которое Запад отправляет в Киев, не поможет переломить ход СВО, несмотря на все усилия ВСУ.