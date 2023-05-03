Американские солдаты уже вскоре могут быть развернуты на базах у границы России с Финляндией, поскольку активно идет подготовка двустороннего соглашения о военном сотрудничестве между Хельсинки и Вашингтоном. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальный представитель МИД Финляндии Микаэль Антелл заявил, что готовящееся новое двустороннее соглашение о военном сотрудничестве (DCA) с США может позволить американским военным «построить значительную военную инфраструктуру на финской земле». По его словам, предлагаемое соглашение «не будет охватывать ядерное оружие».

Антелл является заместителем генерального директора Министерства иностранных дел по политическим вопросам и ведет переговоры по DCA с финской стороны. На прошлой неделе в финской столице состоялись очередные обсуждения. «Самое главное, что соглашение обеспечивает беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех ситуациях безопасности, причем в короткие сроки», – сказал Антелл.

Обсуждения американо-финского DCA продолжаются еще с прошлой осени. Хельсинки заявил тогда: «Членство Финляндии в НАТО не уменьшит важность двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами. Наоборот, оно откроет новые возможности взаимодействия». В настоящее время США также проводят обсуждения DCA со Швецией и Данией, указывает Newsweek.

Антелл пояснил, что предлагаемый американо-финский DCA «позволяет войскам США, в том числе наземным, входить в страну и находиться в ней, хранить военные материалы и делать необходимые инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом Пентагону».

Хотя Антелл сказал, что «пока слишком рано рассуждать» о конкретных инвестициях, он привел как пример «центр технического обслуживания истребителей F-35». В прошлом году Финляндия заключила сделку на сумму 9,4 миллиарда долларов по приобретению 64 истребителей пятого поколения F-35 для замены существующего парка истребителей F-18 Hornet.

Окончательное утверждение DCA потребует одобрения парламентов обеих стран, прежде чем это соглашение сможет вступить в силу. Финская газета Helsinki Sanomat сообщила, что переговоры, как ожидается, продолжатся до 2024 года. Впрочем, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил еще в прошлом месяце изданию YLE, что двусторонние военные соглашения с США «могут быть выгодны для безопасности Финляндии».

«Хотя финны подавляющим большинством высказались за членство в НАТО, опросы показывают, что они в значительной степени расходятся во мнениях относительно присутствия в стране иностранных войск. Январский опрос, проведенный финской телекомпанией MTV, показал, что лишь 39% респондентов выступают за создание постоянной базы НАТО», – отмечает Newsweek.

«Если рассматривать основные выгоды членства в НАТО, очевидно, что это союзнические отношения с США и преимущества, которые может повлечь за собой этот статус. Финляндия рассматривает свои развивающиеся отношения с США как величайшее преимущество», – прокомментировал для Newsweek Матти Песу, старший научный сотрудник Финского института международных отношений.

«Дополнительный DCA между Норвегией и США, возможно, является лучшим ориентиром и для нас», – добавил Песу, имея в виду соглашение 2021 года, которое предоставило американским войскам и самолетам доступ к трем аэропортам и одной военно-морской базе в Норвегии.

Но, по словам Песу, более значительное военное присутствие США в Финляндии остается маловероятным. «Мы не ожидаем какого-либо крупного постоянного присутствия. Для Финляндии важно, чтобы на ее территории регулярно находились американские военные или техника ВВС США. Эти инфраструктурные договоренности могли бы способствовать большему количеству учений и более тесному сотрудничеству между Финляндией и США. А если вспыхнет конфликт, тогда наличие некоторой американской военной техники или запасов, предварительно размещенных здесь, в Финляндии, также может оказаться полезным», – сказал он.

Ранее мы сообщали, что победившая на недавних выборах в Финляндии правая коалиция активно поддерживает намерение разместить в стране новую военную базу НАТО.