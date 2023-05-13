Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводный флот Российской Федерации представляет реальную угрозу для западных стран и Североатлантического альянса. Об этом в своем материале пишет издание Newsweek.

Автор материала сообщает, что после завершения эпохи «холодного» конфликта западные страны прекратили развивать свои военные противолодочные возможности. При этом Российская Федерации активно наращивала свой подводный флот, являющийся в настоящий момент серьезной угрозой для всего блока НАТО.

Поэтому руководство Соединенных Штатов Америки в срочном порядке предпринимают попытки опередить Россию в новой гонке вооружений, поскольку сейчас Кремль способен нанести ракетный удар с помощью подводного флота практически по любому месту в США.

Обозреватель издания пришел к выводу, что если не брать во внимание ядерное оружие наземного базирования, которым владеет Российская Федерация, то подводный флот представляет наибольшую опасность для всего Североатлантического альянса.

Вам может понравиться

WarGonzo: Армии РФ удалось отбить атаку на Майорск после того, как ВСУ заняли два опорных пункта

На протяжении всего минувшего дня ВСУ пытались захватить Майорск, но российским войскам удалось отбить их натиск. Противник занял два населенных пункта в окрестностях города, но прорвать оборону все же не

В Сети появилось видео расстрела военными ВСУ бойцов ЧВК “Вагнер”

Свидетельство очередных военных преступлений ВСУ публикует издание “Русская Весна” (“РВ”). На видео, которое размещено в телеграм-канале и на сайте издания, украинские военнослужащие расстреливают бойцов частной военной компании “Вагнер”. На кадрах,

The Guardian: Зеленский планирует начать контрнаступление ВСУ на юге из-за значения Крыма

Главный удар украинской армии в ходе контрнаступления будет нанесен на юге. Для президента Владимира Зеленского огромное политическое значение имеет Крым, поэтому основные контратакующие действия будут осуществляться не на востоке, уверен