Подводный флот Российской Федерации представляет реальную угрозу для западных стран и Североатлантического альянса. Об этом в своем материале пишет издание Newsweek.

Автор материала сообщает, что после завершения эпохи «холодного» конфликта западные страны прекратили развивать свои военные противолодочные возможности. При этом Российская Федерации активно наращивала свой подводный флот, являющийся в настоящий момент серьезной угрозой для всего блока НАТО.

Поэтому руководство Соединенных Штатов Америки в срочном порядке предпринимают попытки опередить Россию в новой гонке вооружений, поскольку сейчас Кремль способен нанести ракетный удар с помощью подводного флота практически по любому месту в США.

Обозреватель издания пришел к выводу, что если не брать во внимание ядерное оружие наземного базирования, которым владеет Российская Федерация, то подводный флот представляет наибольшую опасность для всего Североатлантического альянса.