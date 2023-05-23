Специальная военная операция, которую проводит российская армия на Украине, постепенно делает ВС РФ сильнее. Для Североатлантического военного блока это серьёзный повод для беспокойства. Об этом пишет обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek – сообщает “Лента.ру”.

Журналист отмечает: в случае военного противостояния с Москвой НАТО столкнётся с понёсшей потери, но в то же время более боеспособной, чем ранее, российской армией. Специальная военная операция кроме того, что даёт боевой опыт личному составу, выявляет проблемы в армии и заставляет российское руководство оперативно их решать. Это и ведёт к трансформации ВС РФ.

Бреннан добавляет, что перед Западом сейчас стоит множество непростых задач на фоне усиления российских Вооружённых сил. Одна из основных – производство боеприпасов. Как оказалось, российские войска в зоне СВО за день могут выпустить больше артиллерийских снарядов, чем могут создать за месяц все страны Европы.