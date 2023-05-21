Россия, Соединенные Штаты и Китай, обладающие ядерным потенциалом, имеют свои собственные козыри. У РФ это система “Периметр”, которую на Западе прозвали “Мертвой рукой”, пишет китайское издание NetEase.

Авторы публикации сообщают, что в 1985 году запуск системы “Периметр” позволил поставить на место зарвавшиеся в геополитической сфере Соединенные Штаты. Этот комплекс обладает уникальной особенностью – он может уничтожить противника даже в случае поражения центров принятия решений РФ.

В такой ситуации “Периметр” действует полностью в автоматическом режиме. Он дает команду на запуск стратегических ракет, которые отправляются по ключевым целям на территории США.

Именно “Периметр” можно назвать одним из самых мощных инструментов ядерного сдерживания, о чем отлично знают американские стратеги.