ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия, Соединенные Штаты и Китай, обладающие ядерным потенциалом, имеют свои собственные козыри. У РФ это система “Периметр”, которую на Западе прозвали “Мертвой рукой”, пишет китайское издание NetEase.

Авторы публикации сообщают, что в 1985 году запуск системы “Периметр” позволил поставить на место зарвавшиеся в геополитической сфере Соединенные Штаты. Этот комплекс обладает уникальной особенностью – он может уничтожить противника даже в случае поражения центров принятия решений РФ.

В такой ситуации “Периметр” действует полностью в автоматическом режиме. Он дает команду на запуск стратегических ракет, которые отправляются по ключевым целям на территории США.

Именно “Периметр” можно назвать одним из самых мощных инструментов ядерного сдерживания, о чем отлично знают американские стратеги.

Вам может понравиться

Социолог Филиппов: мирный саммит без участия Москвы не принесет результатов Киеву

Идея украинского президента Владимира Зеленского провести мирный саммит без участия Москвы никак не повлияет на ход специальной военной операции. Такое мнение высказал журналистам социолог Алексей Филиппов, комментируя сообщение издания Financial

В Грузии из автобуса выгнали русскоговорящую пару

Русскоговорящая казахская семейная пара поехала в отпуск в Грузию, однако их отдых был омрачен неприятным инцидентом в автобусе с местными жителями. Согласно информации ряда Телеграм-каналов, пребывая в автобусе в Грузии,

Пентагон сообщил, сколько времени уйдет на подготовку украинских пилотов для управления истребителями F-16

Выступая в эфире украинского телевизионного канала «Рада», представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинским пилотам необходимо будет пройти четырехмесячные курсы, чтобы освоить истребители F-16 производства Соединённых Штатов Америки.