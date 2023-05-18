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Под массированный ракетный удар ВС РФ, нанесенный в ночь на 18 мая, попали Кировоградская, Житомирская, Полтавская, Одесская, Винницкая и Хмельницкая области, а также Киев. Власти страны пишут, что «все ракеты сбиты» средствами ПВО, но это не соответствует действительности.

Точно известно о поражении двух складов ВСУ в Кировоградской области, нескольких логистических объектов в Одессе, об уничтожении ЗРК в Житомирском регионе. Мощные взрывы гремели также на Харьковщине, сообщает ТАСС.

Жители ряда украинских городов рассказали, что ПВО часто срабатывает сразу после тревоги и обстреливает пустое небо. Когда же прилетают ракеты, начинается беспорядочный огонь по ним, что создает серьезные риски для гражданского населения.

Также украинцы жалуются на закрытые бомбоубежища, попасть в которые не представляется возможным.

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