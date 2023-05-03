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В ночь на 3 мая в Черкасской области в центре Украины прогремело несколько мощных взрывов, сообщает ТАСС. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в нескольких других регионах страны, включая столичный.

По сообщениям от местных жителей и властей Черкасской области, взрывы являются результатом работы системы ПВО. Однако стоит дождаться более подробной информации, так как Киев часто делает заявления о работе противовоздушной обороны, не соответствующие действительности.

Также имеется информация о взрывах в Кропивницком (до проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Кировоград), в Днепропетровске и Киеве. В столичном регионе тоже слышали взрывы, но подробная информация о них пока отсутствует.

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