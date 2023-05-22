Как отмечает РИА Новости в своем материале, немецким властям известны все версии взрывов на газопроводах «Северные потоки», в том числе и об украинском следе, о чем не раз публиковалось в различных европейских средствах массовой информации.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайтена, немецкие власти не намерены спекулировать на тему подрыва газопроводов «Северные потоки». Во время брифинга представитель кабмина отметил, что немецким властям известны все версии, опубликованные в СМИ, о подрывах на газопроводах, в том числе и с участием украинцев, американцев и россиян.

Однако официальное заявление немецкого правительства по поводу результатов расследования подрыва газопроводов будет сделано, когда у следствия появятся «неопровержимые доказательства» участия той или иной стороны в данной диверсии, резюмировал представитель правительства ФРГ.