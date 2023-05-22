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Как сообщает «Царьград», ряд зарубежных средств массовой информации уже передали, что украинская армия потерпела поражение в боях за Бахмут (прежнее название Артемовск). Однако большая часть из них осторожничает и делает ссылки на российские источники. Но некоторые все же напрямую заявляют, что город полностью подконтролен силам ЧВК «Вагнер».

Примечательным оказался комментарий немецкого бизнесмена и политического активиста Кима Доткома. Он известен в Германии своей критикой военной поддержки НАТО. Дотком написал, что в Бахмуте одержал победу «владелец ресторана» над украинской армией, подготавливаемой Североатлантическим альянсом целых 9 лет. Тут речь идет о ЧВК «Вагнер» и, в частности, о ее основателе Евгении Пригожине.

Дотком задался также вопросом, для чего в НАТО тратились баснословные суммы денег и сил на протяжении девятилетия. «Правительство США тратит триллион долларов в год на армию, которая ничего не может выиграть. Пустые траты!», – написал немецкий бизнесмен.

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