В средствах массовой информации Германии массово стали появляться материалы, в которых журналисты стали писать День Победы в кавычках. По всей вероятности, это делается с целью снижения значимости данного праздника.

В немецком издании Bild* появилось высказывание якобы российского чиновника, чье имя журналисты не стали указывать, который заявил о «нервозности» кремлевского аппарата из-за недавней атаки беспилотников Кремлевской резиденции.

По словам многих немецких спикеров, участвующая в Параде Победы военная спецтехника является законной целью для Киева, поэтому атаки на Кремль являются оправданными. По их мнению, осуществление удары дронами во время празднования россиянами Дня Победы были бы разумным решением украинского командования. В статье немецкого издания также говорится о том, что российский Парад Победы имеет только лишь милитаристский характер и является пропагандой военных конфликтов.

Отметим, что 9 мая на Красной площади прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями возложили цветы на Могиле Неизвестного Солдата.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.