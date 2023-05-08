Украинские военкоматы или Территориальные центры комплектования, как они называются с 2014 года, оборудованы камерами, в которых содержат не желающих отправляться на фронт уклонистов. Об этом РИА Новости рассказала военнослужащая ВС РФ.

Она пояснила, что одну из таких камер обнаружили в военкомате Северодонецка на территории ЛНР. Там содержались «арестованные» военнообязанные, которые либо вообще отказывались становиться в ряды ВСУ, либо не хотели ехать на военные сборы.

По словам военнослужащей, это было своеобразное «мягкое» воздействие на призывников, однако в отдельных камерах найдены следы крови, указывающие, что вопрос решался «мягко» не всегда. Скорее всего, уклонистов пытались «перевоспитать» силой.

«Один из местных жителей рассказывал о том, что они гуляли в компании, сидели во дворе… Подъехали военнослужащие, спросили, почему гуляете, а не вступаете в ряды украинской армии… Это было еще осенью 2021 года. Ну, слово за слово, всю компанию забрали и привезли сюда (в упомянутую выше камеру — Прим. Discover24.ru) Тут находилось более 15 человек, с ними проводили разного рода воспитательную работу, что они должны защитить Родину и любить Украину», – сообщила военнослужащая.

Напомним, ранее сообщалось о насильном удержании военнообязанных в одном из военкоматов Одессы.